Gonzalo Higuain z powrotem w Juventusie. Chelsea Londyn podziękowała za wypożyczenie napastnika i oddała go do turyńskiego klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Copa America. Thiago Silva przed półfinałem z Argentyną. Wideo © 2019 Associated Press

W minionym sezonie 31-letni napastnik był wypożyczony najpierw do AC Milan, a następnie do Chelsea. W żadnym z tych klubów wielkiej kariery nie zrobił.

Reklama

Po pół roku Chelsea poinformowała, że nie przedłuży okresu wypożyczenia Argentyńczyka, co oznacza, że wraca on do Juventusu. Na razie nieznana jest jego przyszłość.

Higuain zdobył pięć bramek w 18 meczach Chelsea, wcześniej dla Milanu trafiał sześciokrotnie. Z ekipą "The Blues" triumfował w Lidze Europy.

Argentyński napastnik związany jest z Juventusem od 2016 roku. Wcześniej przez trzy lata reprezentował Napoli. W latach 2007-13 był gwiazdą Realu Madryt, z którym trzykrotnie wygrał ligę hiszpańską.

Premier League: sprawdź terminarz nowego sezonu!

Zdjęcie Gonzalo Higuain / AFP

WS