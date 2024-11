Słowa Messiego wywołały poruszenie, Flick reaguje. Obwieścił to na konferencji prasowej

FC Barcelona po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się w La Liga z Celtą Vigo. "Duma Katalonii" przystąpi jednak do spotkania mocno osłabiona kadrowo. Hansi Flick w trakcie konferencji prasowej ogłosił, kogo zabraknie w Vigo i z jakimi konsekwencjami może się to wiązać. Odniósł się także do głośnych słów Leo Messiego, których chwalił pracę, jaką szkoleniowiec wykonuje z Lewandowskim i spółką.