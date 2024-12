Lewandowski zaskoczony tuż przed końcem roku. Burza w sieci, na to nie był gotów

Robert Lewandowski to etatowy wykonawca rzutów karnych. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podchodzi regularnie w rozgrywkach klubowych i w drużynie narodowej. Skuteczność strzałów? Jak wyliczył serwis givemesport.com, wynosi ona dokładnie 89 proc. Plasuje to "Lewego" na siódmej pozycji w rankingu wszech czasów. Co ciekawe, tuż przed Polakiem sklasyfikowano... jednego z brazylijskich bramkarzy.