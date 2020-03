Robert Kubica o przygotowaniach do startów w DTM: Będę siedział na plaży. Wideo WIDEO |

Jak będę się przygotowywał do startów w DTM? Będę siedział na plaży. Mówiąc jednak na poważnie to będę miał tylko trzy dni testów w Hockenheim i trudno wymagać, abym był przygotowany do startów tak dobrze jak Ci, którzy startują w niej od wielu lat - mówi Robert Kubica.