Święto Roberta Lewandowskiego! Kapitan polskiej kadry obchodzi 32. urodziny

Piątek 21 sierpnia to wielkie święto Roberta Lewandowskiego! Napastnik Bayernu obchodzi 32. urodziny, co stanowi dla niego świetną informację, bo jak zauważyły portugalskie media przy okazji decydujących meczów w Lidze Mistrzów, Polak jest jak wino - z wiekiem coraz lepszy. Sekretem sukcesu "Lewego" jest nie tylko wielki talent, ale i ogrom pracy, dzięki której nasz reprezentant podnosił swoje umiejętności, a także kształtował swoją sylwetkę, stając się prawdziwą maszyną do strzelania goli. Jak zmieniał się wygląd Lewandowskiego na przestrzeni lat?