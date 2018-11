1 6

Polska wgrała w Chaves z Portugalią 3-1 w barażu o awans do młodzieżowych mistrzostw Europy. W Zabrzu "Biało-Czerwoni" przegrali tylko 0-1 i to podopieczni Czesława Michniewicza zagrają w przyszłym roku we Włoszech i San Marino! Gelson Fernandes i Bartosz Kapustka