Dość uprzejmości, Boniek uderza w PZPN Kuleszy po gali. "Mali ludzie". Bezlitośnie

Trudno w to uwierzyć, ale Zbigniew Boniek rzeczywiście nie pojawił się na klipie stworzonym na okazję 105. rocznicy powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po wszystkim Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" zdradził, że dzisiejszy PZPN na czele z Cezarym Kuleszą zwyczajnie "nie trawi" Bońka. I choć sam prezes mówił o "niedopatrzeniu", to cała sprawa wydaje się wynikać po prostu ze złych intencji.

Skończyły się uprzejmości. Boniek wytacza ciężkie działa. Oberwało się PZPN-owi

W powietrzu czuć, że relacje między Bońkiem a Kuleszą i PZPN-em są napięte. W programie "Pogadajmy o piłce" na kanale "Meczyków" Boniek został wprost zapytany o tę sytuację i o to, co sądzi na temat "wygumkowania" jego postaci przez federację. Odpowiedź była bardzo uszczypliwa.

- Jeśli przyjeżdża prezydent UEFA, dwóch czy trzech wiceprezydentów, no to protokół jest taki, że musisz ich przywitać imiennie. Jeśli masz na sali ex-prezesów Polskiego Związku Piłki Nożnej, to musisz ich przywitać imiennie. Jeśli masz dwóch czy trzech byłych selekcjonerów reprezentacji Polski, to musisz ich przywitać imiennie. Takie są zasady. Natomiast zrobili tak, jak zrobili. Muszę powiedzieć, że nieciekawie to wyglądało - skarżył się Boniek.