- Trener zaprosił mnie na mecz z Andorą, jadę w niedzielę do Warszawy. Chce ze mną pogadać - poinformował Tymoteusz Puchacz za pośrednictwem oficjalnej strony Lecha Poznań. Razem z nim na zgrupowaniu mają pojawić się także Bartosz Kapustka i Jacek Góralski - jak podał dziennikarz Mateusz Miga. Mecz Polska - Andora w niedzielę 28 marca.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Węgry - Polska. Paulo Sousa skomentował debiut w reprezentacji Polski (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Puchacz znalazł się na szerokiej 35-osobowej liście powołanych na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Później jednak Sousa zawęził listę do 27 nazwisk. Na niej zabrakło już obrońcy Lecha Poznań.



Okazuje się, że selekcjoner zaprosił Puchacza na rozmowę w dzień spotkania z Andorą.



- Trener zaprosił mnie na mecz z Andorą, jadę w niedzielę do Warszawy. Chce ze mną pogadać. Już wcześniej dzwonił do mnie kilka razy, rozmawialiśmy. Fajnie, że widzi mnie w swoich planach. Jest szansa, żeby się znaleźć w tej jego układance - mówi Puchacz dla oficjalnej strony "Kolejorza".



Puchacz obserwowany przez selekcjonera

Reklama

Puchacz był obserwowany przez selekcjonera podczas meczu Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa (0-2). W tym spotkaniu młody zawodnik zaprezentował się jednak kiepsko.



- Wtedy mecz mi zupełnie nie wyszedł. Widać jednak, że trener analizował kilka innych moich spotkań i widzi we mnie potencjał, te cechy, które chce mieć w zespole. Zamierza ustawiać mnie na wahadle, a ja uważam, że pasuję na tę pozycję, dobrze się mogę na niej czuć - uważa Puchacz.

Polacy z Andorą zmierzą się w niedzielnym meczu eliminacji MŚ 2022. W czwartkowym debiucie Sousy w roli selekcjonera Polacy zremisowali 3-3 z Węgrami. Zaś w środę 31 marca czeka ich spotkanie z Anglią na Wembley.

Zdjęcie Tymoteusz Puchacz w meczu z Benficą / Damian Kosciesza / PressFocus / Newspix

WG