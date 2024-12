Trwa koszmar Mbappe. Fatalny błąd pogrążył Real Madryt, święto w Bilbao

Nieprawdopodobnie intensywne tempo gry już od pierwszych minut rywalizacji na San Mames narzucili piłkarze Athletiku. Gospodarze rzucili się na Real Madryt z zamiarem szybkiego otwarcia wyniku. "Królewskich" ratować musiał Thibaut Courtois , ale w 14. minucie to piłkarze gospodarzy zbledli, kiedy arbiter pobiegł do monitora VAR z zamiarem sprawdzenia, czy w polu karnym nie doszło do przewinienia.

La Liga. Wymiana ciosów na San Mames. Real Madryt na kolanach

Gospodarze w 67. minucie sami wyciągnęli rękę do Realu Madryt. Wychodzący do dośrodkowania Agirrezabala staranował Antonio Rudigera, a arbiter nie miał wyjścia i podyktował rzut karny dla "Królewskich". Do stałego fragmentu podszedł Mbappe i tak jak w meczu z Liverpoolem, zmarnował go. Francuz uderzył mało precyzyjnie, a golkiper wyczuł jego intencje i świetnie interweniował.