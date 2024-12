Reprezentant Polski bohaterem! Gol w Premier League, Probierz go nie chce

Aston Villa rozegrała perfekcyjną pierwszą połowę w meczu ligowym przeciwko Brentford FC, a jednym z głównych bohaterów zespołu był reprezentant Polski - Matty Cash. Prawy obrońca nie dość, że zachował czyste konto, to jeszcze dołożył coś extra z przodu. Jest on bowiem autorem jednej z bramek, które pogrążyły Flekkena między słupkami "Pszczół". Do tej pory Michał Probierz Casha notorycznie pomijał przy powołaniach.