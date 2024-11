A jednak to nie były plotki. Decyzja zapadła, wielka mistrzyni mówi "pas"

Emma McKeon przez lata dominowała na arenach międzynarodowych, odnosząc coraz to większe i bardziej imponujące sukcesy. Jeszcze kilka miesięcy temu Australijka zachwycała na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, wracając do ojczyzny z trzema medalami. Powiększenie swojej kolekcji olimpijskich krążków nie przekonało jednak 30-latki do kontynuowania kariery. Właśnie ogłosiła ona bowiem, że jej przygoda z zawodowym pływaniem dobiegła końca.