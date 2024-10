Idzie zima, a bohater igrzysk wciąż zachwyca. Rekord Europy, drugi wynik w historii

Tylko na pierwszej długości basenu Marchand nie był na prowadzeniu. Kiedy wyszedł na czoło stawki, to pędził niczym rakieta. Na mecie uzyskał czas 49,92 sek. To nowy rekord Europy i drugi wynik w historii.

Leon Marchand drugim na świecie, który złamał magiczną granicę

Francuz poprawił rekord Europy , który do tej pory należał do Rosjanina Władimira Morozowa i od sześciu lat wynosił 50,26 sek.

To właśnie Morozow i Dressel zdominowali rywalizację na tym dystansie w ostatnich latach. Ustanowili oni w sumie pięć rekordów świata. Do tych zawodników należało 14 najlepszych w historii wyników na świecie na tym dystansie. Aż do teraz. Marchand swoją życiówkę poprawił o 0,73 sek.