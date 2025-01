Nieoczekiwana bohaterka! Najlepsza siódemka 10. serii Orlen Superligi Kobiet!

To był perfekcyjny mecz w wykonaniu lewoskrzydłowej MKS-u URBIS Gniezno! Żaneta Lipok zdobyła dwanaście bramek, zachowując przy tym 100 % skuteczność! I to były trafienia wyłącznie z gry, bowiem za wykonywanie rzutów karnych odpowiedzialna w zespole była Malwina Hartman. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie zwycięstwa, bowiem to Energa Start Elbląg wywiózł trzy punkty z Gniezna.