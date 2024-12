Mistrz Polski pobity na Bałkanach. Nie da się przejść koło tego obojętnie

Orlen Wisła i Eurofarm Pelister - po cztery punkty, Fredericia - zaledwie trzy. Tylko jedna z tych ekip zagra wiosną w 1/8 finału Ligi Mistrzów, więc już ten dotychczasowy dorobek pokazuje, jak istotne było to spotkanie. Ostatnie bezpośrednie zespołów z dołu tabeli, w czterech końcowych kolejkach wszyscy będą rywalizowali tylko z mocniejszymi ekipami.

W przypadku "Nafciarzy" porażka może jeszcze jakąś wielką tragedią by nie była, ale zwycięstwo właściwie załatwiłoby sprawę. Dwa punkty przewagi nad mistrzem Macedonii Północnej, lepsze bezpośrednie spotkania, goszczenie słabszego na wyjazdach Sportingu Lizbona oraz Nantes w Orlen Arenie. Ta sytuacja mogła być komfortowa. Gorej jednak, że od początku sezonu spół Xaviera Sabate zawodzi na wyjazdach. I to, że pokonał Pelister w Orlen Arenie aż 26:18 nie miało dziś większego znaczenia.

Liga Mistrzów. Orlen Wisła Płock gościł w Macedonii Północnej. I od początku miał pod górkę

Hala w Bitoli jest bowiem bardzo specyficzna, to typowy bałkański kocioł. Gdy rok temu przyjechała tu Industria - i omal nie przegrała - kibice Eurofarmu toczyli małą wojnę z Igorem Karaciciem . Dziś takiego zawodnika nie mieli, skupili się na całej ekipie z Płocka. A tej wybitnie nie szło, zwłaszcza w ofensywie.

Gracze z Macedonii toczyli bowiem na parkiecie małą wojnę, a fani ich w tym wspierali. Sędziowie z Turcji też dość wysoko zawiesili granicę faulu, stąd wiele było sytuacji kontaktowych, upadków. I choć w 8. minucie gospodarze mieli w dorobku już dwie kary, to później tych wykluczeń nie było wcale tak wiele.

Lepszy moment gdy "Nafciarzy" sprawił, że objęli nawet prowadzenie, po indywidualnej akcji Zarabeca. Później Słoweniec przegrał jednak pojedynek przy rzucie karnym z Nikolą Mitrevskim, przy stanie 9:9. Mógł przywrócić drużynę na prowadzenie, za chwilę zaś Orlen Wisła musiał gonić wynik. I do końca pierwszej połowy nie dogonił. Skończyło się na 10:12, bo w ostatnch sekundach z drugiej linii trafił Filip Kuzmanovski.

Jedno trafienie mistrzów Polski przez 17 minut drugiej połowy. Koszmar, koszmar, koszmar

Wydawało się, że Sabate wstrząśnie w szatni zespołem, tymczasem na drugą połowę "Nafciarze" wyszli kompletnie rozkojarzeni. A każdy gol Kuzmanovskiego, każda interwencja Mitrevskiego - to wszystko napędzało mistrza Macedonii. Goście zmarnowali dwie świetne okazje, Leon Susnja wyleciał na dwie minuty. A Eurofarm? Trafił trzy razy, odskoczył na 15:10. I zanim minęło pięć minut drugiej połowy, trener Płocka znów musiał prosić o przerwę. I teraz spokojny już nie był.

Niemoc gości przerwał dopiero z karnego Zarabec. Za chwilę karnego obronił Viktor Hallgrimsson, coś mogło się ruszyć. Tyle że nie ruszyło, bo tak jak płocczanie mieli problem w ofensywie w wielu tegorocznych spotkaniach, tak mieli go też i w Bitoli. Po ponad pięciominutowej niemocy gospodarze wzięli czas, a nawet po nim się przełamali. Tylko co z tego, skoro goście wciąż byli koszmarni? Nawet jak Zoltan Szita znalazł sobie czystą pozycję, to rzucił z tak mocnym kozłem, że piłka poleciała wysoko nad bramką.