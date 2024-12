- Wszystko z nim w porządku, zaczął już trenować na boisku . Powinien być dostępny na początku stycznia. Myślę, że to kwestia jednego, może dwóch tygodni - te słowa na antenie DAZN wypowiedział w niedzielny wieczór Cristiano Giuntol i, dyrektor sportowy Juventusu .

Prognoza wydaje się optymistyczna i powinna ucieszyć wszystkich, którzy czekają na powrót Arkadiusza Milika . Sęk w tym, że w ostatnim czasie podobnych zapowiedzi było kilka . I jak do tej pory, żadna z nich nie doczekała się realizacji.

Milik szykowany na wylot do Arabii Saudyjskiej. W tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani minuty

Miesiąc temu w rzymskiej klinice Villa Stuart doszło do spotkania polskiego piłkarza z prof. Pier Paolo Marianim. Światowej sławy ortopeda był zachwycony tempem, w jakim Milik wraca do pełni sił. Gotowość do gry została przewidziana na połowę grudnia. Prognoza okazała się jedna mocno chybiona.