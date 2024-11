Bój gwiazd Realu i Barcelony. Cudowna bramka, wpadka Brazylii w walce o mundial

Te eliminacje do mistrzostw świata w Ameryce Południowej Brazylii nie idą najlepiej. Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacja "Canarinhos" odniosła dwa ważne zwycięstwa, ale teraz znowu musiała pogodzić się z dwukrotną stratą punktów.

W pierwszej połowie zespół Dorivala stworzył sobie nieco więcej sytuacji podbramkowych, ale ostatecznie żadnego z nich nie umiał zamienić na bramkę. Problem obu drużyn stanowiło nawet oddanie celnego strzału. Nie była to najlepsza odsłona dla żadnej z dwóch drużyn.

Piękny gol Fede Valverde. Szybko przyszła odpowiedź Brazylii

Brazylia musiała szybko się obudzić i zrobiła to. W 62. minucie piłka spadła pod nogi Gersona , który strzałem z powietrza, z dystansu, posłał piłkę w kierunku bramki Urugwaju. Bramkarz nie zdołał tym razem skutecznie interweniować i było już 1:1.

Po 12 meczach eliminacji do mistrzostw świata Brazylia plasuje się najniżej spośród drużyn, które wydają się być "pewniakami" do awansu - zajmuje 5. miejsce. Urugwajowi natomiast idzie o wiele lepiej i plasuje się on na 2. pozycji - tuż za Argentyną.