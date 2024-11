Fantastyczna wygrana reprezentacji Polski. Są 90 minut od historii

To historyczny czas dla kobiecej piłki nożnej w Polsce. Zawodniczki selekcjonerki Niny Patalon pokonały Austrię 1-0 i są o 90 minut od udziału w finałach mistrzostw Europy, po raz pierwszy w dziejach . To był najlepszy mecz reprezentacji Polski od wielu lat, chociaż nie były i nadal nie są faworytkami barażowego dwumeczu o udział w mistrzostwach Europy z Austriaczkami. W niedawnych rozgrywkach Ligi Narodów rywalki dwukrotnie triumfowały po 3-1.

Polki, niesione tradycyjnie gorącym dopingiem w swym nowym domu na Polsat Plus Arenie w Gdańsku (mecz obserwowała spora liczba 7025 widzów), zaczęły bez kompleksów. Adriana Achcińska już w 3. minucie była bardzo blisko szczęścia, jej uderzenie minęło słupek o centymetry.

Austriaczki były częściej przy piłce, miały wyższą kulturę gry, ale Polki były bardziej konkretne, grając to co jest w naszym DNA - kontratak. W 31 min. Nadia Krezyman oddała pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. Pięć minut później wydawało się, że Ewa Pajor była faulowana w polu karnym, jednak gwizdek sędziny pozostał głuchy.

Polska - Austria 1-0 w meczu barażowym o mistrzostwa Europy

Wreszcie w 59. minucie Polki trafiły do siatki. Pajor fantastycznie wyszła na pozycję sam na sam, ale zamiast strzelać podała do Natalii Padilli-Bidas, która po niemałym zamieszaniu trafił do siatki. 5 minut później nasza kapitanka powinna podwyższyć wynik, niestety na przeszkodzie stanął słupek.