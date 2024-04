Piękna bramka ozdobą spotkania, jednak to rywalki lepsze od Polek

To było dobre widowisko i dobra reklama kobiecej piłki nożnej. Reprezentacja Polski pod wodzą selekcjonerki Niny Patalon, walczyły bardzo dzielnie by ostatecznie ulec faworyzowanej Austrii 1-3. Wynik by gorszy od gry, jednak idzie w świat. To druga porażka Biało-Czerwonych w eliminacjach mistrzostw Europy, na inaugurację Polki przegrały 0-3 na Islandii.