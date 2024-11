Tegoroczna Liga Narodów miała być dla reprezentacji Polski szansą do rehabilitacji za nieudany występ na Euro 2024, a dla Michała Probierza okazją do udowodnienia, że ma pomysł na "Biało-Czerwonych" i jest w stanie zbudować stabilną drużynę. Nasi kadrowicze na inaugurację zmagań w grupie pokonali Szkocję, później po drodze udało im się zremisować z Chorwacją, ale to był szczyt ich możliwości. W pamięci kibiców najmocniej zapadło to, co działo się pod koniec rywalizacji w bieżącej kampanii.

Reklama