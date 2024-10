Brat Smudy wciąż nie może tego zaakceptować. Opowiedział o rodzinnej tragedii

Od śmierci Franciszka Smudy minęły już dwa miesiące. Zasłużony dla polskiej piłki trener chorował na białaczkę. Na kilka tygodni przed śmiercią przekazano mu szpik od jego brata, który zgodził się na to, by zostać dawcą. Wydawało się wówczas, że wszystko idzie ku dobremu, ale doszło do nagłego załamania stanu zdrowia u byłego piłkarza.