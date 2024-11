Tak wygląda tabela wszech czasów Ligi Narodów. Wstyd na całą Europę

Po latach gry w Dywizji A Polska znalazła się dopiero na 46. miejscu w tabeli wszech czasów Ligi Narodów. To jasno wskazuje, że piłkarska elita Starego Kontynentu to za wysokie progi i spadek dopiero po czterech latach można uznać za sukces. - Nie oszukujmy się - my jesteśmy zespołem z dywizji B i od czasu do czasu możemy pukać nieśmiało do Dywizji A, by raz na 10 spotkań coś tam wygrać - przyznał w programie Interii "Gramy dalej" Łukasz Gikiewicz.