Piłkarz się naraził. Po golu zaczął "papugować" Donalda Trumpa. Poruszenie w USA

W Lidze Narodów CONCACAF reprezentacja Stany Zjednoczone pokonały Jamajkę 4:2 i ostatecznie to właśnie ta reprezentacja awansowała do półfinału rozgrywek. Po golu na 1:0 Christian Pulisic w ramach cieszynki postanowił... odprawić taniec Donalda Trumpa.

Christian Pulisic nagle się zatrzymał i zaczął wymachiwać rękami - w ten sam sposób, jak robi to prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, po chwili koledzy z drużyny dobiegli do piłkarza AC Milan i na chwilę dołączyli się do tańca.