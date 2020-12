Na finiszu jubileuszowego roku kibice wybiorą najlepszą jedenastkę 75-lecia Lechii Gdańsk

2020 jest jubileuszowym dla powstałej w 1945 r. Lechii Gdańsk. Jeśli małżeństwo wytrzyma ze sobą 75 lat, wtedy obchodzi brylantowe gody. Na boisku różnie z lechistami bywało, w historii klubu brak krajowych mistrzostw i tylko (lub aż?) dwa krajowe puchary. Jednak na trybunach brać w biało-zielonych szalikach zawsze stanowiła siłę i była wierna ulubieńcom Gdańska.

Lechia Gdańsk we współpracy z portalem LechiaHistoria.pl przez ostatnie tygodnie prezentowała kandydatów do najlepszej "11" w 75-lecia klubu. Wreszcie nadszedł czas wyboru. Wybory należy dokonać spośród 6 bramkarzy - 12 obrońców - 9 pomocników - 9 napastników - zostanie wybrane ofensywne ustawienie 4-3-3! Głosować można do 30 grudnia do godziny 12 pod adresem https://lechia.paperform.co/. Wyniki plebiscytu poznamy już 31 grudnia.



Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów, wśród których znajduje się trzech piłkarzy z aktualnej kadry Lechii Gdańsk - Duszan Kuciak, Michał Nalepa i Flavio Paixao oraz ci grający niedawno jak Filip Mladenović, Sławomir Peszko czy Lukasz Haraslin. Nie ma się co dziwić, obecny okres jest najlepszy w historii Lechii Gdańsk. Piłkarze grają 13 kolejny sezon w Ekstraklasie, w której na dobre zadomowili się w czołówce.

Bramkarze: Duszan Kuciak, Mateusz Bąk, Henryk Gronowski, Tadeusz Fajfer, Maciej Kozak, Krzysztof Słabik.

Obrońcy: Roman Korynt, Jacek Grembocki, Lech Kulwicki, Józef Gładysz, Aleksander Cybulski, Andrzej Salach, Michał Nalepa, Filip Mladenović, Czesław Lenc, Mariusz Pawlak, Deleu, Zbigniew Żemojtel.

Pomocnicy: Zdzisław Puszkarz, Abdou Razack Traoré, Piotr Wiśniewski, Lukasz Haraslin, Łukasz Surma, Sławomir Wojciechowski, Sławomir Peszko, Mirosław Pękala, Maciej Kamiński.

Napastnicy: Flavio Paixao, Jerzy Kruszczyński, Roman Rogocz, Bogdan Adamczyk, Robert Gronowski, Ryszard Polak, Jerzy Apolewicz, Paweł Buzała, Czesław Nowicki.

- To ważne głosowanie, bo odwołuje się przynajmniej do dwóch haseł, które są związane z Lechią - "Lechia łączy pokolenia" oraz "My tworzymy historię". To drugie hasło zawodnicy noszą aktualnie na koszulkach ze świadomością, że aktualnie klub przeżywa najlepszy okres pod względem sportowym. Sukcesy, które święciliśmy w ostatnich kilku latach i dobra postawa naszej drużyny w rozgrywkach o Puchar Polski i w Ekstraklasie powoduje, że Lechia dzisiaj jest zaliczana do grona topowych drużyn ligi. W ten sposób historia Lechii Gdańsk jest wciąż żywa a jubileusz 75-lecia Klubu jest doskonałą okazją do docenienia wybitnych zawodników, którzy występowali lub wciąż występują w naszych barwach - powedział nam Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy Lechii Gdańsk.

Plebiscyt organizowany jest przez Lechię Gdańsk oraz serwis Lechiahistoria.pl przy patronacie medialnym serwisów: Lechia.Net, Lechia.gda.pl oraz LwyPolnocy.pl, które zostały patronami wydarzenia. Patronat redakcyjny objął serwis interia.pl.

