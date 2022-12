Kulisy wielkiego sportu w telewizji. „Siłą są ludzie”

Roman Kołtoń: Wykręciłem kiedyś numer stulecia! Nie dotarłem na finał Ligi Mistrzów w Glasgow w 2002 roku. Co prawda wybrałem się na mecz prywatnie, ale wejściówkę miałem wystawioną na Polsat. Leciałem do Szkocji z lotniska Frankfurt-Hahn, a jak się okazało - był to port lotniczy oddalony od miasta o prawie 150 kilometrów. Pech chciał, że na autostradzie był ogromny korek, przez co nie zdążyłem na odlot swojego samolotu. Teraz na wszystkie lotniska świata jeżdżę kilka godzin wcześniej i spokojnie czekam na odprawę.

Bożydar Iwanow: To był mecz Olympique Lyon - Real Madryt. Pojechałem na lotnisko Okęcie i siedząc na terminalu, zobaczyłem lądujący samolot, do którego od razu podjechały wozy strażackie i karetki. Okazało się, że był to dzień, w którym kapitan Wrona wylądował bez kół. Lotnisko zostało zamknięte, więc musieliśmy znaleźć połączenie zastępcze. Pojechałem pociągiem do Poznania, a stamtąd miałem polecieć do Monachium. Niestety samolot był oblodzony, a do tego wykryto awarię na pasie startowym, przez co maszyna złapała trzygodzinne opóźnienie. Tym samym nie zdążyłem na lot z Monachium do Lyonu. Kolejna zmiana planów - poleciałem do Genewy, gdzie przesiadłem się w pociąg do Francji. Wjechałem na stadion z walizką około 20:20, ktoś podał mi kartkę ze składami i zacząłem transmisję. Kolejnego dnia o 6 rano miałem już samolot powrotny do Warszawy.