Adrian Siemieniec: Pokażemy naszą jakość i siłę na boisku [WIDEO]

W czwartek wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się w meczu 4. kolejki Ligi Konferencji UEFA 2024/25. Tym razem "Duma Podlasia" odwiedzi Słowenię, gdzie podejmie aktualnego wicemistrza tamtejszej ligi - NK Celje. Czy białostoczanie podtrzymają zwycięską passę i umocnią swoją pozycję w grupie? Transmisję spotkania obejrzymy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w aplikacji Polsat Box Go.

Zespół Adriana Siemieńca udowadnia, że polska piłka może liczyć na sukcesy w Europie. Po triumfach nad FC Kopenhaga (2:1), Petrocub Hincesti (2:0) i Molde FK (3:0) , Jagiellonia zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. To wynik, który otwiera drzwi do bezpośredniego awansu do 1/8 finału, a przy tym pozwala unikać gry w fazie play-off.