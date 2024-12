Ewa Pajor się nie zatrzymuje, hat-trick Polki. FC Barcelona bliżej tytułu

Ewa Pajor z hat-trickiem w "polskim" pojedynku, FC Barcelona gra dalej

Wydawało się zatem, że dla podopiecznych trenera Pere Romeu sobotni mecz będzie relatywnie prosty, tym bardziej, że gdy miesiąc temu podejmowały u siebie Costa Adeje Tenerife w lidze, wygrały gładko 5:1. To wrażenie jeszcze spotęgowało się po pierwszych 24 minutach pucharowego starcia. W 20. minucie wynik otworzyła bowiem Irene Paredes, a po chwili do siatki trafiła też Ewa Pajor, która przy pewnej pomocy szczęścia umieściła piłkę w siatce po strzale z ostrego kąta . Dla Polki był to pierwszy występ w Pucharze Królowej.

Faworytki miały sporo problemów, by skruszyć obronę rywali, ale wreszcie im się to udało. W 66. minucie prowadzenie gościom przywróciła niezawodna Alexia Putellas. To nie był jednak koniec popisów Pajor. Polka w końcówce wywalczyła, a następnie pewnie wykorzystała rzut karny. W 88. minucie Putellas trafiła jeszcze na 5:2, ale ostatnie słowo należało do Polki, która w doliczonym czasie ustrzeliła swojego pierwszego hat-tricka na Półwyspie Iberyjskim! Rezultat 6:2 utrzymał się już do ostatniego gwizdka, po którym Pajor mogła świętować awans do ćwierćfinału Pucharu Królowej.