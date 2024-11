Dwie porażki Polaków i spadek, a jednak jesteśmy na czele. Jak Liechtenstein

Podopieczni Michała Probierza w listopadzie rozgrywali ostatnie mecze w 2024 roku. Najpierw przyszło im się zmierzyć z Portugalią na wyjeździe. Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, ale to nasi piłkarze mieli okazje do zdobycia bramki. Po zmianie stron gospodarze strzelili pięć goli, natomiast my odpowiedzieliśmy tylko honorowym trafieniem Dominika Marczuka i skończyło się porażką 1-5 .

Przed rozgrywanym kilka dni później spotkaniem ze Szkocją , to Polacy byli jednak w lepszej sytuacji niż rywal . Im do pozostania na trzecim miejscu w tabeli, a tym samym baraży o utrzymanie dywizji A wystarczył remis. Przeciwnicy musieli natomiast zainkasować trzy punkty.

Reprezentacja Polski. Wszystko straciliśmy w doliczonym czasie

- Zabrakło nam minuty, żebyśmy grali w barażach. Wszyscy widzą, jakie zmiany nadeszły w kadrze i jak to wyglądało. Musieliśmy borykać się z licznymi kontuzjami. To bolesna nauka dla piłkarzy i dla mnie. Zacząłem pracę z reprezentacją, żeby zbudować ten zespół. Chcieliśmy awansować na Euro, co zrobiliśmy. Chcieliśmy utrzymać się w najwyższej dywizji - to się nie udało. Ale nie cofniemy się z drogi budowania tej drużyny na mistrzostwa świata. I nie cofniemy się z tego, żeby dalej grać w piłkę. Bo uważam, że mecz ze Szkocją był bardzo dobry do oglądania dla kibiców, zabrakło tylko happy endu - mówił po pojedynku na PGE Narodowym Probierz, który nie zamierza się poddawać.