Co wyczyn snajpera w Lidze Narodów. Kontrowersja z udziałem Polaków

Szwecja przypieczętowała awans do dywizji A Ligi Narodów, nokautując u siebie Azerbejdżan aż 6-0. Bohaterem w ekipie gospodarzy został Viktor Gyökeres, który zdobył we wtorek cztery bramki, a łączni ma ich dziewięć, a to oznacza, że zwyciężył w klasyfikacji strzelców, biorąc pod uwagę wszystkie dywizje. To spotkanie prowadził polski sędzia Paweł Raczkowski.