Mamy duży problem w polskiej piłce. „To niebezpieczna spirala”

Marzeniem niemal każdego dziecka, które zaczyna przygodę z piłką, jest zostanie Robertem Lewandowskim, Lionelem Messim, Cristiano Ronaldo, czy Kylianem Mbappe. To jednak rodzice wiedzą, że szanse na to są niewielkie, a droga bardzo długa i wyboista.

- Przede wszystkim rola rodzica to bycie... rodzicem. Należy zadbać o emocje. Przytulić, kiedy trzeba. Można spytać o to, jak się bawiło, można też spytać, czy można było zrobić coś lepiej. Rodzice, zwłaszcza ojcowie często o to pytają, ale głównie po porażkach. Po zwycięstwach zwykle są różnego rodzaju nagrody. To błędne podejście. Jeżeli chcemy pytać, czy można było coś poprawić, musimy to robić także po zwycięstwach. Inaczej dziecko będzie miało przekonanie, że tylko porażka czegoś uczy, a tak nie jest - podkreśla trener mentalny Piotr Matulka w "Dogrywce", magazynie Akademii Korony Kielce.