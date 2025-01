Barcelona w finale. Szczęsny czy Pena? W Hiszpanii już wiedzą i ogłaszają

Wojciech Szczęsny ma za sobą już dwa rozegrane mecze w barwach Barcelony . Polski bramkarz nie mógł wyobrazić sobie lepszego początku w swojej grze. Zachował dwa czyste konta, a jego interwencji dały drużynie dwa awanse - najpierw do 1/8 finału Pucharu Króla , a później do wielkiego finału Superpucharu Hiszpanii.

Co ciekawe, w półfinale z Athletic Club Szczęsny pierwotnie nie był pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Był nim Inaki Pena, który jednak spóźnił się na przedmeczową odprawę niemieckiego trenera, a ten postanowił go za to ukarać, sadzając na ławce. W tym kontekście zasady ustanowione przez Flicka są bardzo rygorystyczne. W niedalekiej przeszłości z tego samego powodu na ławce usiadł Lamine Yamal.