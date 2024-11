Anglicy i Belgowie na kolanach. Polacy zaskoczyli, faworyci pokonani

Polacy mistrzami turnieju. Faworyci w pokonanym polu

Prawdziwym testem miało być jednak to, co wydarzy się w listopadzie w hiszpańskiej Olivie. Tam bowiem Polska do lat 18 miała zaplanowany udział w turnieju towarzyskim, w którym, co ciekawe, nie brała udziału kadra Hiszpanii. Obsada i tak była jednak bardzo mocna. Udział potwierdzili bowiem: Niemcy, Belgowie oraz Anglicy.