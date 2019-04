1 15

Manchester City (błękitne koszulki) pokonał na własnym stadionie Tottenham Hotspur 4-3 w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Ponieważ "Koguty" wygrały pierwsze spotkanie 1-0, to one zagrają w półfinale. To był naprawdę szalony mecz na Etihad Stadium. Tottenham prowadził 2-1, potem zrobiło się 4-2 dla gospodarzy, "Koguty" strzeliły jednak gola na 3-4, ale w doliczonym czasie "Obywatele" zdobyli jeszcze jedną bramkę, która dawała im awans, jednak okazało się, że po spalonym!