Chorwackie media są przekonane, że przy okazji rewanżowej konfrontacji Legii z Dinamem może dojść do kolejnych niebezpiecznych wydarzeń, tym razem na ulicach stolicy Polski. Portal 24sata.hr twierdzi, że Polacy już prowokacyjnie pisali w mediach społecznościowych do Chorwatów, a konkretnie do grupy kibicowskiej Dinama Bad Blue Boys: "Czekamy na was w Warszawie!"

I przekonują, że w polskiej stolicy może dojść do jeszcze gorszych jeszcze zamieszek, niż te, które miały miejsce w Zagrzebiu. Twierdzą, że polskie grupy kibicowskie mogą chcieć "odpłacić się" Chorwatom za to, co wydarzyło się w noc poprzedzającą mecz w Zagrzebiu.

Reklama

Zdjęcie Studio Ekstraklasa / interia / materiały promocyjne

W Zagrzebiu działy się dantejskie sceny

Przypomnijmy, że przed pierwszym spotkaniem Dinama z Legią w stolicy Chorwacji doszło do potężnych starć obu grup kibicowskich, co doprowadziło m. in. do zniszczeń wyposażenia niektórych zagrzebskich kawiarni oraz uszkodzeń kilku samochodów.

Rewanżowy mecz Legii z Dinamem w 3. rundzie el. LM odbędzie się już we wtorek o godz. 21 w Warszawie. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1.

JK