Brutalny atak w centrum miasta przed meczem Polaków. Dwie osoby ranione nożem

Do dantejskich scen doszło w studenckiej dzielnicy Bolonii. Jak donoszą francuskie media, grupa ok. 80 agresorów z kominiarkami na głowie zaatakowała 30 kibiców Lille, gdy ci opuszczali jeden z pubów. Napastnicy uzbrojeni byli w pręty, pasy z ćwiekami oraz noże. Trzy osoby zostały poważniej poszkodowane, dwie z ranami kłutymi odwieziono do szpitala. To drugi tego typu napad na przybyszów z Francji na przestrzeni ledwie trzech tygodni.