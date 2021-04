Do remisu 1-1 w meczu Real - Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów efektownym strzałem doprowadził Karim Benzema. To 71. gol Francuza w historii jego meczów w Lidze Mistrzów.

Gol Benzemy w półfinale Ligi Mistrzów Real - Chelsea padł w 29. minucie gry po dłuższym rozegraniu rzutu rożnego. Z narożnika boiska piłkę zagrał Toni Kroos, Luka Modrić przekazał ją do Marcelo, a Brazylijczyk dośrodkował w pole karne. Pod bramką Chelsea najpierw piłkę głową zgrał Casemiro, lada moment w ten sam sposób zagrał Eder Militao, futbolówka w końcu trafiła do Karima Benzemy, ten najpierw podbił ją jeszcze głową, by po chwili mocnym strzałem z powietrza zdobyć gola na 1-1.



Real - Chelsea. Gol na wagę 4. miejsce w rankingu strzelców Ligi Mistrzów

Gol Karima Benzemy w meczu Real - Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów sprawił, że Francuz awansował w rankingu strzelców wszech czasów tych rozgrywek. Benzema zrównał się liczbą goli z inną legendą Realu Madryt, Raulem. Obaj mają teraz po 71. goli i ex aequo zajmują 4. miejsce w rankingu. Trzeci w rankingu Robert Lewandowski ma 73 gole, drugi Leo Messi - 120 goli, a pierwszy Cristiano Ronaldo - 134 gole. Robert Lewandowski swojego ostatniego do tej pory gola w Lidze Mistrzów zdobył w meczu 1/8 finału z Lazio. Z gry w ćwierćfinałach Bayernu z PSG wyeliminowała go kontuzja.



Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (Pucharu Europy)

Ranking strzelców - stan na 27 kwietnia 2021 r.

1. Cristiano Ronaldo - 134 gole,

2. Leo Messi - 120 goli,

3. Robert Lewandowski - 73 gole,

4. Raul, Karim Benzema - 71 goli,

6. Ruud van Nistelrooy - 56 goli,

7. Thierry Henry - 50 goli,

8. Alfredo di Stefano - 49 goli,

9. Andrij Szewczenko, Zlatan Ibrahimović, Thomas Muller - 48 goli

