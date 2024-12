Absolutne szaleństwo w Pucharze Polski. Siedem goli, dreszczowiec w Szczecinie

W 1/8 finału Pucharu Polski Pogoń Szczecin grała u siebie z Zagłębiem Lubin. Do przerwy w tym spotkaniu padły aż trzy gole, a dwa z nich zdobyli gospodarze - na listę strzelców wpisał się m.in. Kamil Grosicki, który otworzył wynik meczu. Po przerwie to spotkanie było absolutnie szalone. Ostatecznie padło w nim aż siedem goli, a gospodarze wygrali je 4:3, wywalczając upragniony awans do ćwierćfinału.