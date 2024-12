Jagiellonia Białystok zremisowała 0:0 z Olimpiją Lublana w meczu ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Podział punktów kosztował drużynę Adriana Siemieńca miejsce w czołowej ósemce tabeli, co oznacza, że na wiosnę białostoczanie zmierzą się w dwumeczu o 1/8 finału, walcząc o awans do najlepszej szesnastki rozgrywek.

Do grudnia Jagiellonia pozostawała niepokonana od 14 września, imponując formą na kilku frontach. Jednak w ostatnich tygodniach drużyna złapała zadyszkę - remisy w kluczowych meczach (m.in. z Celje) oraz porażka z FK Mlada Boleslav zepchnęły zespół na 8. miejsce w tabeli, ostatnie gwarantujące bezpośredni awans do 1/8 finału. W decydującym starciu z Olimpiją Lublana nie udało się jednak zdobyć kompletu punktów, co przesądziło o konieczności gry w barażach.