Świetne wieści ws. rankingu UEFA. To stało się po meczach Legii i Jagiellonii

19 grudnia Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok zakończyły swoje występy w fazie ligowej Ligi Konferencji notując odpowiednio porażkę oraz bezbramkowy remis. Choć nie był to finisz marzeń, to obie ekipy mogą zaliczyć na plus piłkarską jesień w LK, zwłaszcza że ich zmagania przyniosły też wymierne zmiany w rankingach UEFA - krajowym oraz klubowym. Przedstawiamy bieżącą sytuację we wspomnianych klasyfikacjach.