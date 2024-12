Djurgardens IF - Legia Warszawa: Skrót meczu [WIDEO]

Djurgardens IF i Legia Warszawa spotkały się w meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Szwedzka drużyna zwyciężyła 3:1, jednak pomimo porażki Legia zapewniła sobie awans do fazy pucharowej, kończąc zmagania w grupie na pozycji dającej przepustkę do TOP 8.