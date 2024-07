Wielkie poruszenie w Austrii po bolesnej porażce. Powtarza się jedno słowo

Drużyna Rangnicka odpowiedziała w 66. minucie, również z rzutu rożnego, ale gol Michaela Gregoritscha to było wszystko, na co było stać Austriaków w ofensywie. Turcja wygrała 2:1 i uzupełniła stawkę ćwierćfinalistów Euro 2024 . Duża w tym zasługa Merta Gunoka , który pod koniec spotkania uchronił drużynę przed stratą bramki, na co podczas konferencji prasowej zwrócił uwagę Rangnick.

"Nie mieliśmy potrzebnego szczęścia. Wierzę, że gdybyśmy doprowadzili do dogrywki, tobyśmy wygrali. Mieliśmy sporo czasu, żeby doprowadzić do wyrównania, ale to trudne, gdy w bramce rywali gra Gordon Banks (wybitny angielski bramkarz - przyp.red)! Nie wykorzystaliśmy naszych okazji i źle broniliśmy przy stałych fragmentach gry. Trudno pogodzić się z tym, że jedziemy już do domu" - mówił trener Austriaków.