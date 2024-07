Już wszystko wiemy. Same hity, w tym przedwczesny finał. Oto ćwierćfinały Euro 2024

Osiem pierwszych spotkań fazy grupowej Euro 2024 przeszło już do historii. W tychże meczach wyłonione zostały reprezentacje, które zagrają w ćwierćfinale turnieju . Poznaliśmy już wszystkie cztery pary zespołów, które powalczą ze sobą o udział w strefie medalowej. Nie zabraknie hitów i, miejmy nadzieję, wielkich piłkarskich emocji.

Hiszpania - Niemcy. Przedwczesny finał

Ćwierćfinały Euro 2024 zaczynamy z wysokiego "C". Naprzeciw siebie staną bowiem Hiszpania i Niemcy, czyli dwa zespoły, które zdecydowanie mogłyby awansować do finału, gdyby tylko drabinka ułożyła się inaczej. Drużyny prowadzone przez Luisa de la Fuente i Juliana Nagelsmanna zdecydowanie najbardziej podobają się postronnym kibicom śledzącym mistrzostwa. Być może to właśnie w tej parze znajduje się przyszły mistrz Europy.