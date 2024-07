Niespodzianka na Euro! Trzy gole po rożnych, zaskakujący bohater

To Austria w starciu z Turcją była stroną przeważającą i stworzyła więcej okazji. To jednak Turcy już w pierwszej minucie zdobyli bramkę i prowadzenia nie oddali do końca spotkania. Ich bohaterem został Merih Demiral, który oba gole strzelił po rzutach rożnych. Dla Austrii, także po kornerze trafił Michael Gregoritsch. Mamy niespodziankę w ćwierćfinale Euro 2024! Turcja po wygranej 2:1 gra dalej.