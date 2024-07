Bohater rywali Polaków w centrum skandalu. Nie zostawili na nim suchej nitki

Piłkarze reprezentacji Holandii z pewnością nie spodziewali się, że do fazy pucharowej awansują dopiero z trzeciego miejsca w grupie. "Pomarańczowych" tak na prawdę uratował jedynie imponujący bilans bramkowy, dzięki któremu nie pożegnali się oni z Euro 2024 po trzech spotkaniach. J ednym z bohaterów kadry stał się Cody Gakpo , którego znakomite występy w Niemczech pomogły reprezentacji wyjść z grupy. 25-latek nie miał jednak możliwości w spokoju przygotować się do rywalizacji na Euro 2024. Na krótko przed rozpoczęciem europejskiego czempionatu o piłkarzu zrobiło się naprawdę głośno. Holenderskie media wzięły na celownik młodego napastnika jednak nie ze względu na kwestie czysto sportowe.

Cody Gakpo na celowniku holenderskich mediów. Ujawniono szczegóły dotyczące pozasportowych działalności piłkarza

Cody Gakpo należy do grona sportowców raczej skromnych i unikających afer i skandali. Piłka nożna - co ciekawe - nie jest jednak jego jedynym zajęciem. Sportowiec dodatkowo dorabia sobie wynajmując mieszkania na terenie Holandii , a dokładniej w Rotterdamie, Roermond, Weert, Geleen i Dordrechcie. Osoby zainteresowane wynajmem, muszą liczyć się z dość wysokim czynszem, który wynosi około 900 euro miesięcznie. Mimo ogromnych opłat, najemcy wcale nie są jednak zadowoleni, o czym informowały kilka tygodni temu holenderskie media.

"Szczury biegają po domu. Pewnego razu jeden z nich wbiegł do salonu. Na pewno nie była to mysz. Widzisz ślady pogryzień na mojej sofie? Nie mam odwagi tu być" - ujawniła dziennikarzom portalu De Limburger jedna z kobiet. "Szczur wpadł tam do mojego salonu. Przeraziło mnie to śmiertelnie. Widziałem jak biegnie i był to szczur z długim ogonem. Na pewno nie zwykła mysz" - zdradził w rozmowie ze wspomnianym wcześniej portalem wynajmujący kolejne z mieszkań mężczyzna.