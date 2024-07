W Portugalii wrze po męczarniach ze Słowenią. Media zwracają uwagę na jedno

Reprezentacja Portugalii po serii rzutów karnych pokonała Słowenię i zameldowała się w ćwierćfinale Euro 2024, gdzie zagra z Francją. I chociaż podopieczni Roberto Martineza dopięli swego, to prezentowany przez nich styl pozostawia wiele do życzenia, na co uwagę zwróciły portugalskie media. W ich analizach powtarza się jeden wątek - ofensywa mistrzów Europy z 2016 roku zawodzi, a Portugalczykom zabrakło pomysłowości.