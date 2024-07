Męczarnie Portugalii, łzy Ronaldo i na koniec karne. Sensacyjny bohater

Wszystko wskazywało więc na to, że może być to bolesny wieczór dla słoweńskiej ekipy. Jednak w pierwszej połowie dzielnie stawiała ona opór znacznie lepszym, choć nie grającym na najwyższym poziomie Portugalczykom. Ale po kolei.

Euro 2024. Cristiano Ronaldo i polowanie na pierwszą bramkę

W 39. minucie Słoweńcy przeprowadzili jeden ze swoich najgroźniejszych wypadów na bramkę Portugalczyków. Petar Stojanović wycofał w stylu Łukasza Piszczka piłkę do nadbiegającego Andraza Sporara, który już sposobił się do oddania strzału... ale w ostatniej chwili wyprzedził go Nuno Mendes. Później jeszcze Benjamin Sesko pokusił się o strzał z dystansu, ale trafił prosto w środek bramki. Już w doliczonym czasie gry swoją ostatnią szansę przed przerwą miała Portugalia. Zrodziła się ona po pojedynku wygranym z obrońcą przez Rafaela Leao. Skrzydłowy AC Milan podał do Palhinhi, któremu niewiele zabrakło do strzelenia gola.