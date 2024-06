Obaj trenerzy podeszli więc do tego spotkania w odmienny sposób. Roberto Martinez zmienił praktycznie całą jedenastkę, w porównaniu do poprzedniego pojedynku zostawiając tylko bramkarza Diogo Costę i napastnika Cristiana Ronalda .

Błąd Antonia Silvy i spokój Chwiczy Kwarachelii w polu karnym

W drugiej minucie fatalny błąd popełnił Antonio Silva . Obrońca zagrywał w poprzek boiska, podając do Georges'a Mikautadze . Ten ruszył z piłką na bramkę rywala, a potem zagrał na lewą stronę do Chwiczy Kwaracchelii . Gwiazdor SSC Napoli wpadł w pole karne goniony przez wracającego A. Silvę, ale zdążył uderzyć przy drugim rogu .

Tak zły początek wprowadził pewną nerwowość w ekipie faworyzowanej Portugalii, która miała problemy, żeby zagrozić bramce przeciwników. Sygnał do zmiany dał oczywiście Cristiano Ronaldo , który w 16. minucie przymierzył z rzutu wolnego i choć piłka leciała w środek bramki, to Giorgi Mamardaszwili miał pewne kłopoty, ale wybił ją na rzut rożny.

Georges Mikautadze przeszedł do historii finałów Euro

Wtedy jednak szwajcarski arbiter wrócił do sytuacji sprzed chwili. Najpierw słuchał, co mają mu do powiedzenia sędziowie VAR, a potem sam poszedł zobaczyć zdarzenie dotyczące Loczoszwilego i A. Silvy. I po chwili nie miał już wątpliwości, wskazał na "wapno". Do rzutu karnego podszedł Mikautadze i uderzył przy słupku, a Diogo Costa, choć wyczuł jego intencje, nie zdołał odbić piłki.