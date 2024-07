Halil Umut Meler już kilka miesięcy temu zyskał spory rozgłos w mediach. Po jednym z meczów w Turcji bowiem 37-letni arbiter został dotkliwie pobity, na tyle, że wylądował w szpitalu. Po tamtym incydencie arbiter według doniesień medialnych miał rozważać zakończenie swojej kariery. - To dla mnie koniec, nie mogę już tak dalej żyć - w taki sposób miał zwrócić się 37-letni Meler do asystentów, którzy po incydencie na stadionie w Ankarze przyszli odwiedzić go w szpitalu.

Tak radykalnej decyzji ostatecznie nie podjął. Wrócił do sędziowania, a jego upór został wynagrodzony nominacją do prowadzenia meczów na mistrzostwach Europy w Niemczech. Zadebiutował w spotkaniu Belgii ze Słowacją, w którym spisał się na tyle dobrze, że wyznaczono go do prowadzenia meczu Polski z Austrią, w którym stawką był praktycznie awans do fazy pucharowej mistrzostw. Podopieczni Michała Probierza niestety to spotkanie przegrali, a Turek musiał zmierzyć się ze sporą dawką krytyki, szczególnie ze strony kibiców.