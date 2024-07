Kuriozalna sytuacja Francji. Selekcjoner zabrał głos. Mbappe ma problem

Bramka dla Francji, która padła po strzale Randala Kolo Muaniego została zapisana ostatecznie jako samobójcze trafienie Jana Vertonghena. Oznacza to, że "Trójkolorowi" w całym turnieju nie strzelili gola z gry, a ich dorobek to dwa trafienia samobójcze i gol z karnego Kyliana Mbappe. Do sytuacji na konferencji prasowej odniósł się selekcjoner Didier Deschamps.