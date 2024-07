Hiszpanie przed historyczną szansą na Euro. Chcą przełamać fatalną serię

Niemcy i Hiszpanie zachwycają podczas Euro 2024

Chyba żaden postronny kibic nie może narzekać na poziom Euro 2024. Niemal codziennie piłkarze serwują nam emocjonujące spotkania i piękne bramki. Pięknem takich turniejów jest to, że często w ich trakcie najlepiej prezentują się zespoły, na które przed startem imprezy mało kto postawiłby złamanego grosza. Oczywiście, reprezentacje Niemiec i Hiszpanii to wciąż wielkie marki, ale jeszcze kilka tygodni temu były wielkimi znakami zapytania. Gospodarze turnieju od dawna nie rywalizowali o stawkę, a do tego ich wyniki w minionych latach nie zwiastowały niczego pozytywnego. Z kolei Hiszpanom wytykano brak gwiazd, a także selekcjonera, który ma wiele do udowodnienia w seniorskim futbolu, zanim jego klasa zostanie uznana.