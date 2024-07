Mbappe podgrzewa atmosferę przed hitem Euro 2024. "Kto to jest?"

Już w poniedziałek kibiców czeka pierwszy wielki szlagier fazy pucharowej Euro 2024. Na stadionie w Duesseldorfie zmierzą się dwaj medaliści mistrzostw świata w Rosji - reprezentacje Francji oraz Belgii. Choć w obu zespołach nie brakuje gwiazd, ich dotychczasowa postawa pozostawiała wiele do życzenia. Amadou Onana i Kylian Mbappe zadbali o to, by atmosfera przed pierwszym gwizdkiem była odpowiednio gorąca.